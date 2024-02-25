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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 09:46

  Investor_K написав:
Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше :)

Сільки очікуєте заробити? 100 грн?
бери выше
можно даже 285грн
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:03

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:
Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше :)

Сільки очікуєте заробити? 100 грн?
бери выше
можно даже 285грн

Зараз ризик не заробити більше аніж раніше,тому менш ризикованим виглядає валютообмін через обмінку як при купівлі валюти так і продажу
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:29

Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:38

Карусель была хороша, как и многие ранее др. программы в банках. Время идёт вперёд, одна программа уходит, др. программы приходят. А сейчас лучше с банками быть осторожней, они стали более строже следить за приходом и расходом. НБУ требует от них ФИНА.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Карусель была хороша, как и многие ранее др. программы в банках. Время идёт вперёд, одна программа уходит, др. программы приходят. А сейчас лучше с банками быть осторожней, они стали более строже следить за приходом и расходом. НБУ требует от них ФИНА.

Це стосується тих, хто не споачує податки. Чесним людям немає чого боятися
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:50

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Сенс видав сині зранку. Ще ДО інкасації. Через попереднє замовлення, звичайно.
ПУМБа без замовлення видала євро.
Всюди зранку жодного чоловіка у відділеннях.
Закрилась «карусель», все встало на свої місця: сині купюри, жодних черг і нервів касирів.
Продовжуйте розказувати що бариги- карусельщики ніяк не шкодять нормальним клієнтам банків: депозитчикам та іже з ними.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 лют, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:Це стосується тих, хто не споачує податки. Чесним людям немає чого боятися
Честным людям не когда кататься на каруселях. У них работа - дом - работа. И на выходных папа, мама и я - наша дружная семья. Такие мероприятия еженедельно устраивают ДК при заводах, что бы народ был всегда под контролем. Ещё для сплочения коллектива вывозят на субботник, а потом приезжает полевая кухня предприятия и все дружно взявшись за руки пьют чай и обсуждают достижения на работе и пенсии и стаж в будущем.))
Люди - роботы. :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лют, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 10:54

Игорь Алексеевич ,

Ещё для сплочения коллектива вывозят на субботник, а потом приезжает полевая кухня предприятия и все дружно взявшись за руки пьют чай и обсуждают достижения на работе.))



яипу дед застрял в маня-мирок..
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