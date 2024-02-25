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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 09:46
Investor_K написав:
Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше
Сільки очікуєте заробити? 100 грн?
бери выше
можно даже 285грн
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:03
flysoulfly написав: Investor_K написав:
Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше
Сільки очікуєте заробити? 100 грн?
бери выше
можно даже 285грн
Зараз ризик не заробити більше аніж раніше,тому менш ризикованим виглядає валютообмін через обмінку як при купівлі валюти так і продажу
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:29
Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
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Investor_K
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:38
Карусель была хороша, как и многие ранее др. программы в банках. Время идёт вперёд, одна программа уходит, др. программы приходят. А сейчас лучше с банками быть осторожней, они стали более строже следить за приходом и расходом. НБУ требует от них ФИНА.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:45
Игорь Алексеевич написав:
Карусель была хороша, как и многие ранее др. программы в банках. Время идёт вперёд, одна программа уходит, др. программы приходят. А сейчас лучше с банками быть осторожней, они стали более строже следить за приходом и расходом. НБУ требует от них ФИНА.
Це стосується тих, хто не споачує податки. Чесним людям немає чого боятися
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Investor_K
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Додано: Пон 26 лют, 2024 10:50
Сенс видав сині зранку. Ще ДО інкасації. Через попереднє замовлення, звичайно.
ПУМБа без замовлення видала євро.
Всюди зранку жодного чоловіка у відділеннях.
Закрилась «карусель», все встало на свої місця: сині купюри, жодних черг і нервів касирів.
Продовжуйте розказувати що бариги- карусельщики ніяк не шкодять нормальним клієнтам банків: депозитчикам та іже з ними.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 26 лют, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:21
Hotab написав:
«с парашюТОМ»
именно с парашюТОМ др. прыгали, а тебе на хрена он нужен?)) Ты как раз был музейным ходоком на аэродроме в костюме космонавта и с параш..УТОМ табличкой на спине))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:40
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Це стосується тих, хто не споачує податки. Чесним людям немає чого боятися
Честным людям не когда кататься на каруселях. У них работа - дом - работа. И на выходных папа, мама и я - наша дружная семья. Такие мероприятия еженедельно устраивают ДК при заводах, что бы народ был всегда под контролем. Ещё для сплочения коллектива вывозят на субботник, а потом приезжает полевая кухня предприятия и все дружно взявшись за руки пьют чай и обсуждают достижения на работе и пенсии и стаж в будущем.))
Люди - роботы.
Сміхуєчками, таки на схожему робив у 2000-х. На вихідні влітку вивозили на базу відпочинку заводу на березі річки.Споювали-спаювали колектив. Спочатку біг у мішках, спортивний праздник, культ програма. Потім накритий столовою дооовгий стіл. Можливо брати с собою бухла з дому. Возили поки один не втопився з синіх очей у річці. Зручно щоб раби пили та працювали ,,за миску супу,, та й дурних питань чого така зарплата не задавали. Акції видавили з нігрів на користь керівника і всерівно песець конторкі прийшов. Дохазяйнувалися.
PS як п'єшь якось воно і нема з чим й часу бігать по обмінкам-банкам ловить зазор у курсах.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:53
Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Як вважаєте, чи продовжиться така тенденція надалі? І чи вплине збільшення завезення готівкової валюти на зниження скарг, що в банках пропонують купюри доларів старого зразка або поганої якості?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:03
снижение налички - всьо ?
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