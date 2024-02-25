Схоже на то.flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:21
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Схоже на то.
Додано: Пон 26 лют, 2024 12:25
Ежегодная тенденция в феврале. Немного выросли, потом опустились. Малые качели до середины марта. А после 15 марта - курс начинает идти вниз. Время посевной, бизнес выходит из спячки. Плюс ожидаем поступлений от ЕС, МВФ, думаю и Америка подтянется после каникул.
Карусель закончилась, поэтому какого цвета и какого года многим уже по барабану.
Додано: Пон 26 лют, 2024 12:43
Додано: Пон 26 лют, 2024 12:46
Re: Клуб 200К - Теребеньки
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