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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:21

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:25

  flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?


Ежегодная тенденция в феврале. Немного выросли, потом опустились. Малые качели до середины марта. А после 15 марта - курс начинает идти вниз. Время посевной, бизнес выходит из спячки. Плюс ожидаем поступлений от ЕС, МВФ, думаю и Америка подтянется после каникул.

Карусель закончилась, поэтому какого цвета и какого года многим уже по барабану. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:43

  Игорь Алексеевич написав: и Америка подтянется после каникул
после рождественских? или после летних'2025 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав: и Америка подтянется после каникул
после рождественских? или после летних'2025 ?
"Санта-Барбару" продовжили на новий сезон :) А хтось ще вірить
Zochan
 
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