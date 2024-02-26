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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 12:43
Игорь Алексеевич написав:
и Америка подтянется после каникул
после рождественских? или после летних'2025 ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:46
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
и Америка подтянется после каникул
после рождественских? или после летних'2025 ?
"Санта-Барбару" продовжили на новий сезон
А хтось ще вірить
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Zochan
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:08
Дешевше ще буде?
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Investor_K
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:15
Investor_K написав: Zochan написав:
Investor_K написав:Я про це давно зрозумів. Треба працювати і сплачувати податки
Щоб мати достойну пенсію
На пенсію не дуже проживеш. Її не вистачпє навіть на массажисток.
в мене тітка 21 рік сплачувала, могла б в 55р. вийти на пенсію, так підняли стаж і вихід з 60р., в підсумку в 57 померла і до пенсії не дожила.
так само дядя , в 59 помер, а 24 роки платив ....дітям нажаль з тих податків і пенсії нічого теж не дісталося, а навпаки ще деруть 3 шкури за комунальні борги.
а таких думаю мільйони в Украні)
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Raymond
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:18
Все рівно треба сплачувати податку до бюджету. Це питання не лише пенсій
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Investor_K
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:44
Investor_K написав:Дешевше ще буде?
50/50 може бути, а може і ні
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Zochan
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:45
Investor_K написав:
Сільки очікуєте заробити? 100 грн?
Думаю, це вас не стосується
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:50
sergey_sryvkin написав:
Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше
сейчас уже поехало повышение курсов продажи в трети банков
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:54
Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.
Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход
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Investor_K
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:00
Investor_K написав:
Дешевше ще буде?
Лише по пенсійному.
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Hotab
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