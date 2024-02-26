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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 658659660661>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:43

  Игорь Алексеевич написав: и Америка подтянется после каникул
после рождественских? или после летних'2025 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 12:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав: и Америка подтянется после каникул
после рождественских? или после летних'2025 ?
"Санта-Барбару" продовжили на новий сезон :) А хтось ще вірить
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:08

Дешевше ще буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:15

  Investor_K написав:
  Zochan написав:
Investor_K написав:Я про це давно зрозумів. Треба працювати і сплачувати податки
Щоб мати достойну пенсію :)

На пенсію не дуже проживеш. Її не вистачпє навіть на массажисток.



в мене тітка 21 рік сплачувала, могла б в 55р. вийти на пенсію, так підняли стаж і вихід з 60р., в підсумку в 57 померла і до пенсії не дожила.

так само дядя , в 59 помер, а 24 роки платив ....дітям нажаль з тих податків і пенсії нічого теж не дісталося, а навпаки ще деруть 3 шкури за комунальні борги.

а таких думаю мільйони в Украні)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:18

Все рівно треба сплачувати податку до бюджету. Це питання не лише пенсій
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:44

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Investor_K написав:Дешевше ще буде?
50/50 може бути, а може і ні :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:45

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Zochan написав:Яка суть на даний час "каруселі"(обмінка/банк) - в кращому випадку вийти в ноль, та ще й зірвати джекпот у вигляді фінмона

Багатійте думками... :)

Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше :)

Сільки очікуєте заробити? 100 грн?

Думаю, це вас не стосується :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:50

  sergey_sryvkin написав:Сьогодні здав по 38,72. Сподіваюсь відкупити дешевше
сейчас уже поехало повышение курсов продажи в трети банков
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:54

  Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.

Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:00

  Investor_K написав:Дешевше ще буде?

Лише по пенсійному.
Hotab
 
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