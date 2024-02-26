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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 14:03
Investor_K написав: Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.
Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход
Це вже залежність, як ігроманія.
Zochan написав:
Яка суть на даний час "каруселі"(обмінка/банк) - в кращому випадку вийти в ноль, та ще й зірвати джекпот у вигляді фінмона
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:49
Investor_K написав:
Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
скажіть це нашим валютникам які вже всю комерційну нерухомість у центрі скупили й здають! 🤗🤗🤗
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:53
asti написав: Investor_K написав:
Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
скажіть це нашим валютникам які вже всю комерційну нерухомість у центрі скупили й здають! 🤗🤗🤗
То профі.А ми любителі.
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