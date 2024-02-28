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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:03

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Investor_K написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.

Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход


Це вже залежність, як ігроманія.

Zochan написав:Яка суть на даний час "каруселі"(обмінка/банк) - в кращому випадку вийти в ноль, та ще й зірвати джекпот у вигляді фінмона
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:49

  Investor_K написав:Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
скажіть це нашим валютникам які вже всю комерційну нерухомість у центрі скупили й здають! 🤗🤗🤗
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:53

  asti написав:
  Investor_K написав:Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
скажіть це нашим валютникам які вже всю комерційну нерухомість у центрі скупили й здають! 🤗🤗🤗

То профі.А ми любителі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:05

  Investor_K написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.

Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход

Багатійте думками... :)
Відкупив дешевше.
До речі, ані в понеділок, ані у вівторок прийому по 38.72 у нас вже немає. В неділю був локальний пік :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:44

  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход

Багатійте думками... :)
Відкупив дешевше.
сегодня откупить можно по 38,2923
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:сегодня можно по 38,2923

Дешевше буде.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Багатійте думками... :)
Відкупив дешевше.
сегодня откупить можно по 38,2923

Для чого людині псувати настрій :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:50

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Zochan написав:Для чого людині псувати настрій


Друзі, не треба спекулювати. Треба працювати і заробляти важкою працею.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:52

аsti обещал ДНО в среду,

но может дальше будет ДНИЩЕ
flysoulfly
 
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