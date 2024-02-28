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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 14:03
Investor_K написав: Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.
Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход
Це вже залежність, як ігроманія.
Zochan написав:
Яка суть на даний час "каруселі"(обмінка/банк) - в кращому випадку вийти в ноль, та ще й зірвати джекпот у вигляді фінмона
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:49
Investor_K написав:
Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
скажіть це нашим валютникам які вже всю комерційну нерухомість у центрі скупили й здають! 🤗🤗🤗
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asti
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:53
asti написав: Investor_K написав:
Спекуляціями на життя не заробиш. Треба працювати.
скажіть це нашим валютникам які вже всю комерційну нерухомість у центрі скупили й здають! 🤗🤗🤗
То профі.А ми любителі.
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Investor_K
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:05
Investor_K написав: Zochan написав:
flysoulfly написав:снижение налички - всьо ?
Схоже на то.
Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход
Багатійте думками...
Відкупив дешевше.
До речі, ані в понеділок, ані у вівторок прийому по 38.72 у нас вже немає. В неділю був локальний пік
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:44
sergey_sryvkin написав: Investor_K написав:
Один парень всера сдал. Решил зараюотать отрицательный доход
Багатійте думками...
Відкупив дешевше.
сегодня откупить можно по 38,2923
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flysoulfly
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:45
flysoulfly написав:
сегодня можно по 38,2923
Дешевше буде.
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Investor_K
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:48
flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Багатійте думками...
Відкупив дешевше.
сегодня откупить можно по 38,2923
Для чого людині псувати настрій
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Zochan
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:50
Zochan написав:
Для чого людині псувати настрій
Друзі, не треба спекулювати. Треба працювати і заробляти важкою працею.
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Investor_K
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:52
аsti обещал ДНО в среду,
но может дальше будет ДНИЩЕ
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flysoulfly
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