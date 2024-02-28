Шановні форумчани!
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Запрошуємо до обговорення теми:
В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 лют, 2024 16:39
Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми:
В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Додано: Сер 28 лют, 2024 18:52
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