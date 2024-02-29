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В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:39
Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми:
В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Додано: Сер 28 лют, 2024 18:52
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:34
Кто не верил, что со второй половины февраля будет курс 38,5? Что напишут наши эксперты)))
Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:41
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:54
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Вот на чём основывается это вангование? Дадут партнёры бабулесы? Или у нас случится мини экономическое чудо?
Додано: Чет 29 лют, 2024 12:29
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:15
У нас не хватает для покрытия бюджета на этот год порядка 3млрд. Это с учётом того что дал ЕС. Сейчас только начинается март. если денег даст Америка, то вообще без напряга, но а если не даст, то значит найдем через выпуски ОГВЗ и пока под вопросом деньги раши, которые под арестом. Плюс др. программы от партнёров.
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