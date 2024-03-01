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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 лют, 2024 16:39
Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми: В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
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Ірина_
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Додано: Сер 28 лют, 2024 18:52
flysoulfly написав:
аsti обещал ДНО в среду,
Не обещал, а предполагал))
Возможно завтра ещё снизимся на межбанке, но, думаю, ниже 38 там не пойдем. Наличка, как видите, снижается неохотно...
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asti
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Додано: Чет 29 лют, 2024 10:34
Кто не верил, что со второй половины февраля будет курс 38,5? Что напишут наши эксперты)))
Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.
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Игорь Алексеевич
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Amethyst
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Додано: Чет 29 лют, 2024 10:54
Игорь Алексеевич написав:
Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.
Вот на чём основывается это вангование? Дадут партнёры бабулесы? Или у нас случится мини экономическое чудо?
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 лют, 2024 12:29
Zochan написав: flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Багатійте думками...
Відкупив дешевше.
сегодня откупить можно по 38,2923
Для чого людині псувати настрій
Це ви про інвестора?
Відкупити можна, але ж чи можна здати по 38.72? Ото ж
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:15
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.
Вот на чём основывается это вангование? Дадут партнёры бабулесы? Или у нас случится мини экономическое чудо?
У нас не хватает для покрытия бюджета на этот год порядка 3млрд. Это с учётом того что дал ЕС. Сейчас только начинается март. если денег даст Америка, то вообще без напряга, но а если не даст, то значит найдем через выпуски ОГВЗ и пока под вопросом деньги раши, которые под арестом. Плюс др. программы от партнёров.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:44
Игорь Алексеевич это при условии, что не будет чёрных лебедей.
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:21
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
это при условии, что не будет чёрных лебедей.
Бывали хуже времена, сейчас по крайней мере этот год пройдём без особых напряг. Война - так уже видно, что как и почему. Видно по партнёрам и раши, что идут закулисные переговоры. Есть много материалов в интернете, надо их читать анализировать зар. прессу и не смотреть наши теле марафоны.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:52
Игорь Алексеевич Ви забули написати 3млрд$ НА МІСЯЦЬ
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Dollarman
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