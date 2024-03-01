Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію
Як гадаєте, зраду вже можна відміняти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:27
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Без блокування рахунків: які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію
Як гадаєте, зраду вже можна відміняти?
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