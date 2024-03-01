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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:15
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
Как я и писал ранее в феврале курс 38,5, а вот с марта постепенно уходим к отметке 38 и далее к лету постепенно снижаемся к 37,5. Июнь - середина августа будем видеть этот курс в обменниках.
Вот на чём основывается это вангование? Дадут партнёры бабулесы? Или у нас случится мини экономическое чудо?
У нас не хватает для покрытия бюджета на этот год порядка 3млрд. Это с учётом того что дал ЕС. Сейчас только начинается март. если денег даст Америка, то вообще без напряга, но а если не даст, то значит найдем через выпуски ОГВЗ и пока под вопросом деньги раши, которые под арестом. Плюс др. программы от партнёров.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:44
Игорь Алексеевич это при условии, что не будет чёрных лебедей.
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Andrey2512
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:21
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
это при условии, что не будет чёрных лебедей.
Бывали хуже времена, сейчас по крайней мере этот год пройдём без особых напряг. Война - так уже видно, что как и почему. Видно по партнёрам и раши, что идут закулисные переговоры. Есть много материалов в интернете, надо их читать анализировать зар. прессу и не смотреть наши теле марафоны.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:52
Игорь Алексеевич Ви забули написати 3млрд$ НА МІСЯЦЬ
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Dollarman
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:30
Zochan написав:
Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Щось обмінки не дуже в це вірять, на вечір трохи вверх.
Виходить, що обмінки вчора ввечері отримали інсайд.
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Zochan
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:27
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Ірина_
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:20
Zochan , Зебра казав «летим вниз до 34», попрощався з форумом і курс полетів до 38+.
Тепер І.О. ображено попрощався. Мабуть тепер не те що 37.5 влітку, а хоча б 39 втримати…
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Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:24
Hotab написав:
Тепер І.О. ображено попрощався
Пропустив. Що сталося?
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:07
Investor_K написав: Hotab написав:
Тепер І.О. ображено попрощався
Пропустив. Що сталося?
Все нормально, немає жодного приводу щодо таких оцінок та думок. На фоні інформаційного вакууму щодо мобілізації фізичним особам треба критично оцінювати свої можливості та хотєлкі слуг народу. Без перебільшення, мотивації та гарантії немає чим забезпечити - норми Закону можна обійти Постановою.
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sens
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:09
Hotab написав:Zochan
, Зебра казав «летим вниз до 34», попрощався з форумом і курс полетів до 38+.
Тепер І.О. ображено попрощався. Мабуть тепер не те що 37.5 влітку, а хоча б 39 втримати…
так немає коментарів та посилання від офіційного джерела щодо отримання допомоги від партнерів,тому тригерів для збільшення курсу все більше і більше
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sens
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