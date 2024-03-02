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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:10

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тепер І.О. ображено попрощався


Пропустив. Що сталося?

Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:55

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тепер І.О. ображено попрощався


Пропустив. Що сталося?

Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )

Настолько нецензурный был? На что обижался-то?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:50

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)

Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич

На міжбанку - ТАК,
це до кінця тижня

Починаю розуміти Qwerty:)
sergey_sryvkin
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