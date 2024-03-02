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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:10
Investor_K написав: Hotab написав:
Тепер І.О. ображено попрощався
Пропустив. Що сталося?
Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
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Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:55
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:
Тепер І.О. ображено попрощався
Пропустив. Що сталося?
Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
Настолько нецензурный был? На что обижался-то?
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Додано: Суб 02 бер, 2024 15:50
sens написав: Investor_K написав: Andrey2512 написав:
Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич
На міжбанку - ТАК,
це до кінця тижня
Починаю розуміти Qwerty:)
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