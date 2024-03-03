RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:10

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тепер І.О. ображено попрощався


Пропустив. Що сталося?

Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
Hotab
 
Повідомлень: 11148
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:55

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тепер І.О. ображено попрощався


Пропустив. Що сталося?

Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )

Настолько нецензурный был? На что обижался-то?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 23.03.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:50

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)

Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич

На міжбанку - ТАК,
це до кінця тижня

Починаю розуміти Qwerty:)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2017
З нами з: 19.02.14
Подякував: 551 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:13

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич
На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня
А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒
asti
 
Повідомлень: 3868
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:29

Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)[/quote]Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич[/quote]На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня[/quote]А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒[/quote]

Припущення не справдилося. Куплю ще трохи євро.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16014
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:45

  sens написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич[/quote]На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня[/quote]А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒[/quote]

Припущення не справдилося. Куплю ще трохи євро.[/quote]
Сенсе, яка у Вас пропорція гривня-доллар -євро?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:яка у Вас пропорція

Зображення

8) :P :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 05.05.21
Подякував: 393 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:39

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:яка у Вас пропорція

Зображення

8) :P :P

Не відповідає змісту запитання.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9648
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 661662663664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1001, 1002, 1003
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10020 2168806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 21:17
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11491)
03.03.2024 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.