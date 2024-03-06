Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:10
Investor_K написав: Hotab написав:
Тепер І.О. ображено попрощався
Пропустив. Що сталося?
Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:55
Hotab написав: Investor_K написав: Hotab написав:
Тепер І.О. ображено попрощався
Пропустив. Що сталося?
Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
Настолько нецензурный был? На что обижался-то?
moveton
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Додано: Суб 02 бер, 2024 15:50
sens написав: Investor_K написав: Andrey2512 написав:
Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич
На міжбанку - ТАК,
це до кінця тижня
Починаю розуміти Qwerty:)
sergey_sryvkin
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:13
sens написав: Investor_K написав: Andrey2512 написав:
Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич
На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня
А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒
asti
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:29
Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)[/quote]Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич[/quote]На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня[/quote]А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒[/quote] Припущення не справдилося. Куплю ще трохи євро.
sens
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:45
Сенсе, яка у Вас пропорція гривня-доллар -євро?
Investor_K
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:04
Amethyst
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:39
Не відповідає змісту запитання.
Investor_K
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Додано: Нед 03 бер, 2024 19:40
Під вечір курс в обмінках знову трохи впав, місто Київ - таблиця mustbe та інформація з груп обмінок в тг
sens
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:07
https://www.reuters.com/world/middle-ea ... 024-03-06/
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 местных египетских фунтов
так всегда бывает когда курс держится искусственно
а колебания +-20 копеек это просто белый шум, генератор помех, РЭБ
nekefer
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