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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:10

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тепер І.О. ображено попрощався


Пропустив. Що сталося?

Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:55

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Тепер І.О. ображено попрощався


Пропустив. Що сталося?

Так наче ж всю інформацію я надав)
Просто прощальний пост модерація видалила, тому нема )

Настолько нецензурный был? На что обижался-то?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:50

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)

Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич

На міжбанку - ТАК,
це до кінця тижня

Починаю розуміти Qwerty:)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:13

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)
Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич
На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня
А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:29

Доллар немного опускается... Как думаете, преодолеет отметку 38 и вниз?)[/quote]Преодолеет. Все как писал Игорь Алексеевич[/quote]На міжбанку - ТАК, на ЧР - НІ , це до кінця тижня[/quote]А ось і ні!
Нє прєодолєлі ні там ні там... 🤒🤒[/quote]

Припущення не справдилося. Куплю ще трохи євро.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 10:45

Сенсе, яка у Вас пропорція гривня-доллар -євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Investor_K написав:яка у Вас пропорція

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8) :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:39

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:яка у Вас пропорція

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8) :P :P

Не відповідає змісту запитання.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 19:40

Під вечір курс в обмінках знову трохи впав, місто Київ - таблиця mustbe та інформація з груп обмінок в тг
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:07

Re: Клуб 200К - Теребеньки

https://www.reuters.com/world/middle-ea ... 024-03-06/
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 местных египетских фунтов
так всегда бывает когда курс держится искусственно
а колебания +-20 копеек это просто белый шум, генератор помех, РЭБ :roll:
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nekefer
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