|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:18
nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9695
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20
Investor_K написав: nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?
Прямо сейчас
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 935
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:48
nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 местных египетских фунтов
так всегда бывает когда курс держится искусственно
Я так понимаю, что искусственно - это в Неньке и поэтому у нас только на мелкий процент плавает? Потому, что продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37". Вот тут видно, что на продукты НБУ цены не держит.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4300
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10020
|2169875
|