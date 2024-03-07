Це коли було?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:18
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:48
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Я так понимаю, что искусственно - это в Неньке и поэтому у нас только на мелкий процент плавает? Потому, что продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37". Вот тут видно, что на продукты НБУ цены не держит.
Додано: Сер 06 бер, 2024 21:58
Додано: Чет 07 бер, 2024 08:45
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