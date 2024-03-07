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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:18

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  nekefer написав:В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20

  Investor_K написав:
  nekefer написав:В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?

Прямо сейчас
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  nekefer написав:В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 местных египетских фунтов
так всегда бывает когда курс держится искусственно

Я так понимаю, что искусственно - это в Неньке и поэтому у нас только на мелкий процент плавает? Потому, что продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37". Вот тут видно, что на продукты НБУ цены не держит.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 21:58

  nekefer написав:
  Investor_K написав:
  nekefer написав:В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?

Прямо сейчас

Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 08:45

  ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.

по времени с войной корреляция есть
Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:33

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  ihorsic написав:І це в країні немає війни.
Там немає і такої потужної міжнародної допомоги
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:25

  nekefer написав:
  ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.

по времени с войной корреляция есть
[/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.

А у нас стабильность.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:35

  moveton написав: продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37".
это "праздничная" найоπка т.е. наценка :)
flysoulfly
 
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