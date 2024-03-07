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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:18
nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?
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Investor_K
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20
Investor_K написав: nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?
Прямо сейчас
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nekefer
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:48
nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 местных египетских фунтов
так всегда бывает когда курс держится искусственно
Я так понимаю, что искусственно - это в Неньке и поэтому у нас только на мелкий процент плавает? Потому, что продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37". Вот тут видно, что на продукты НБУ цены не держит.
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moveton
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Додано: Сер 06 бер, 2024 21:58
nekefer написав: Investor_K написав: nekefer написав:
В Египте доллар подорожал за одну ночь с 30 до 50 м
Це коли було?
Прямо сейчас
Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.
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ihorsic
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:33
ihorsic написав:
І це в країні немає війни.
Там немає і такої потужної міжнародної допомоги
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 13:25
nekefer написав: ihorsic написав:
Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.
по времени с войной корреляция есть
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с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.
А у нас стабильность.
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 бер, 2024 13:35
moveton написав:
продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37".
это "праздничная" найоπка т.е. наценка
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