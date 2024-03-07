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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38
Investor_K написав: andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Чо там межик, 38.15 бу седня?
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Amethyst
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:43
Investor_K написав: andriy_z написав:
38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Хіба щоб не купляти в обміннику
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:46
Amethyst написав:
Чо там межик, 38.15 бу седня?
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50
Investor_K написав:
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 бер, 2024 12:41
Andrey2512 написав: Investor_K написав:
ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
Вряд-ли ниже 38 уйдем...
В конце февраля уже была попытка - НБУ её пресёк...
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asti
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Додано: Чет 07 бер, 2024 13:25
nekefer написав: ihorsic написав:
Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.
по времени с войной корреляция есть
[/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.
А у нас стабильность.
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 бер, 2024 13:35
moveton написав:
продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37".
это "праздничная" найоπка т.е. наценка
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flysoulfly
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13
сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
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cryptominer
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:36
cryptominer написав:
сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
1235 грн за три місяці (411 грн в місяць) - ото заробив, прям Рокфелер. Зато на три місяці віддав банку 250 000 грн. у вільне користування. Банк на твоїх коштах заробить від 5 до 7 тисяч за ці три місяці, а потім ще подумає чи віддавати їх тобі, може захоче тебе "помоніторити", затянувши віддачу. Віддавати буде за три рази якщо не поимляюсь. Фантастика.
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s_a_potiy
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:42
cryptominer написав:
Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
И где взяли?
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Investor_K
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