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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:38

  Investor_K написав:
  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра

Чо там межик, 38.15 бу седня? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:43

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Investor_K написав:
  andriy_z написав:38,29 -курс Райфа онлайн сьогодні.
Нормальна цифра
Хіба щоб не купляти в обміннику
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:46

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Amethyst написав:Чо там межик, 38.15 бу седня?


ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Investor_K написав:ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.


Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:41

  Andrey2512 написав:
  Investor_K написав:ХЗ. Може й буде. Але вірогідність цього невідома.

Тут ванговали плавное опускание до 37.50 ) Ждём ) и не ведёмся на провокации

Вряд-ли ниже 38 уйдем...
В конце февраля уже была попытка - НБУ её пресёк...
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:25

  nekefer написав:
  ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.

по времени с войной корреляция есть
[/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.

А у нас стабильность.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:35

  moveton написав: продуктовом супермаркете вчера слышал, как продащицу инструктировали: "поменяй ценник. С сегодня оно стоит не 18 грн, а 37".
это "праздничная" найоπка т.е. наценка :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 14:13

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:36

  cryptominer написав:сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял

1235 грн за три місяці (411 грн в місяць) - ото заробив, прям Рокфелер. Зато на три місяці віддав банку 250 000 грн. у вільне користування. Банк на твоїх коштах заробить від 5 до 7 тисяч за ці три місяці, а потім ще подумає чи віддавати їх тобі, може захоче тебе "помоніторити", затянувши віддачу. Віддавати буде за три рази якщо не поимляюсь. Фантастика.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  cryptominer написав:Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
И где взяли?
Investor_K
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