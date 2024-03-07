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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43

  flysoulfly написав:
  nekefer написав:
  ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.

по времени с войной корреляция есть
[/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.

А у нас стабильность.

там немножко не так, там из Газы выпускают, а Египет к себе не пускает, никого, ни хамасят, ни женщин, поэтому беженцы просто живут в поле возле границы
для арабов жители Газы третий сорт, просто мясо против Израиля
КПП могут пройти только иностранцы, такие вот братья :lol: мусульмане
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/2/7426831/
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43

  cryptominer написав:Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
а не сказали: они сейчас суммы до НовогоГода тоже приплюсовывают к тому "обороту" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Может закинуть на 3 мес контлетку?) Или стрёмный период?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:12

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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Совсем бессвязная ветка какая-то. Люди похоже пишут в другой ветке про онлайн-покупку, а их сообщения сюда кидают бессистемно. Кто это делает и зачем???
Ещё и какие-то опросы в этом винегрете. Заходишь почитать информацию, ничего не понятно, кто с кем разговаривает, по какому вопросу...
ВЕСЕЛЬЧАК У
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