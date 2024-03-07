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ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.
по времени с войной корреляция есть [/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.
А у нас стабильность.
там немножко не так, там из Газы выпускают, а Египет к себе не пускает, никого, ни хамасят, ни женщин, поэтому беженцы просто живут в поле возле границы для арабов жители Газы третий сорт, просто мясо против Израиля КПП могут пройти только иностранцы, такие вот братья мусульмане https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/2/7426831/
Совсем бессвязная ветка какая-то. Люди похоже пишут в другой ветке про онлайн-покупку, а их сообщения сюда кидают бессистемно. Кто это делает и зачем??? Ещё и какие-то опросы в этом винегрете. Заходишь почитать информацию, ничего не понятно, кто с кем разговаривает, по какому вопросу...