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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43

  flysoulfly написав:
  nekefer написав:
  ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.

по времени с войной корреляция есть
[/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.

А у нас стабильность.

там немножко не так, там из Газы выпускают, а Египет к себе не пускает, никого, ни хамасят, ни женщин, поэтому беженцы просто живут в поле возле границы
для арабов жители Газы третий сорт, просто мясо против Израиля
КПП могут пройти только иностранцы, такие вот братья :lol: мусульмане
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/2/7426831/
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:43

  cryptominer написав:Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
а не сказали: они сейчас суммы до НовогоГода тоже приплюсовывают к тому "обороту" ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Может закинуть на 3 мес контлетку?) Или стрёмный период?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:12

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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:37

  cryptominer написав:сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял

Такий собі "зароботок" 1235 грн. за три місяці (411 грн. в місяць). Райф на твоїх 250 000 грн. 5-7 тис. заробить за три місяці. Потім буде довго віддавати, може навіть "замоніторити" на місяць поки не принесете всі довідки, які вони запросять. Ну, і таке враження що Райф чомусь вважає, що влітку буде нижче 38.19, або точно купе на міжбанку нижче. Але "старі" долари нормально впарили.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:06

  cryptominer написав:сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял

Ой не знаю как фин тебя блокнет потом 2 месяца в лучшем случае будеш справки им слать и потом главный вопрос чем отдадкт доларами или гривной)))

Я б райф не рискнул на 3 месяца ложить
Plt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:15

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Plt написав:Я б райф не рискнул на 3 месяца ложить
Чому?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Investor_K написав:
  Plt написав:Я б райф не рискнул на 3 месяца ложить
Чому?


Не читали Игоря Алексєєвича?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:18

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Zochan написав:Не читали Игоря Алексєєвича?
В этой части нет
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:44

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Investor_K написав:
  Zochan написав:Не читали Игоря Алексєєвича?
В этой части нет
В темі Райфа детально описано, раджу почитати.
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