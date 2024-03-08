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ihorsic написав:Перевірив. Ще недавно було 1.24 грн за EGP зараз 0.77 грн за EGP. І це в країні немає війни.
по времени с войной корреляция есть [/url]
с Сектора Газа куда побежали, в т.ч. и хамасята? - в Египет.
А у нас стабильность.
там немножко не так, там из Газы выпускают, а Египет к себе не пускает, никого, ни хамасят, ни женщин, поэтому беженцы просто живут в поле возле границы для арабов жители Газы третий сорт, просто мясо против Израиля КПП могут пройти только иностранцы, такие вот братья мусульмане https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/11/2/7426831/
cryptominer написав:сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
Такий собі "зароботок" 1235 грн. за три місяці (411 грн. в місяць). Райф на твоїх 250 000 грн. 5-7 тис. заробить за три місяці. Потім буде довго віддавати, може навіть "замоніторити" на місяць поки не принесете всі довідки, які вони запросять. Ну, і таке враження що Райф чомусь вважає, що влітку буде нижче 38.19, або точно купе на міжбанку нижче. Але "старі" долари нормально впарили.
cryptominer написав:сегодня удачный день, слился потертыми белыми в 9 утра в обменку по 38.38 и крутнул райф по 38.19 на 250к, еще и синими дадут потом. Сказали если до 400к дойдет оборот по карте с нг то финмон и справку на бабло где взял
Ой не знаю как фин тебя блокнет потом 2 месяца в лучшем случае будеш справки им слать и потом главный вопрос чем отдадкт доларами или гривной)))