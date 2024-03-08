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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:54
Plt написав:
Я б райф не рискнул на 3 месяца ложить
Обходьте стороною Райф. Або ні, якщо у вас в довідках ОК-5/ОК-7 дохід близько 100 тис. в місяць. Будете довго їм слати виписки зі всіх банків, рахунків та пояснювати операції по всім активам. Поспілкуєтесь з місяць, а потім вам якась Козленко І. напиши, що недостатьно документів.
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edgar_po
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