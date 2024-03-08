У меня практически нет официальных доходов несколько лет (раньше были). Тем не менее на запрос райфовского финмона смог обосновать им что деньги (накопления заработанные ранее) у меня есть и я их периодически размещаю в банках на депо и на покупке овгз. В итоге получил ответ что претензии финмона по мне сняты - единственно попросили в отделении переписать анкету. Предоставлял ок5, выписки с пары э-допомог и с негос.пенс.фонда о небольшой ежемесячной пенсии (до гос.пенс.возраста ещё пока не дорос)
. Так что не всегда так страшен райфовский фин.мон. - если доки есть - то доказать что ты не рисковый клиент можно - проверено лично