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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 665666667668
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:54

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Plt написав:Я б райф не рискнул на 3 месяца ложить

Обходьте стороною Райф. Або ні, якщо у вас в довідках ОК-5/ОК-7 дохід близько 100 тис. в місяць. Будете довго їм слати виписки зі всіх банків, рахунків та пояснювати операції по всім активам. Поспілкуєтесь з місяць, а потім вам якась Козленко І. напиши, що недостатьно документів.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:20

У меня практически нет официальных доходов несколько лет (раньше были). Тем не менее на запрос райфовского финмона смог обосновать им что деньги (накопления заработанные ранее) у меня есть и я их периодически размещаю в банках на депо и на покупке овгз. В итоге получил ответ что претензии финмона по мне сняты - единственно попросили в отделении переписать анкету. Предоставлял ок5, выписки с пары э-допомог и с негос.пенс.фонда о небольшой ежемесячной пенсии (до гос.пенс.возраста ещё пока не дорос) :). Так что не всегда так страшен райфовский фин.мон. - если доки есть - то доказать что ты не рисковый клиент можно - проверено лично
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:28

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  WallNutPen написав:если доки есть


і вільного часу вагон
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

daap написав:
  WallNutPen написав:если доки есть


і вільного часу вагон
І міцні нерви.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Zochan написав:
daap написав:
  WallNutPen написав:если доки есть


і вільного часу вагон
І міцні нерви.
І якщо ти Фома невіруючий
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Zochan написав:І міцні нерви.
І яйця.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:00

  2XL написав:І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален? :roll:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:27

  WallNutPen написав:
  2XL написав:І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален? :roll:

Стёб)
Мене теж райф і нічого не питає, депо по 200 к юзаю. І рік назад був (там наче менше ліміт був) , і зараз є.
Hotab
 
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