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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:54
Plt написав:
Я б райф не рискнул на 3 месяца ложить
Обходьте стороною Райф. Або ні, якщо у вас в довідках ОК-5/ОК-7 дохід близько 100 тис. в місяць. Будете довго їм слати виписки зі всіх банків, рахунків та пояснювати операції по всім активам. Поспілкуєтесь з місяць, а потім вам якась Козленко І. напиши, що недостатьно документів.
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edgar_po
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:20
У меня практически нет официальных доходов несколько лет (раньше были). Тем не менее на запрос райфовского финмона смог обосновать им что деньги (накопления заработанные ранее) у меня есть и я их периодически размещаю в банках на депо и на покупке овгз. В итоге получил ответ что претензии финмона по мне сняты - единственно попросили в отделении переписать анкету. Предоставлял ок5, выписки с пары э-допомог и с негос.пенс.фонда о небольшой ежемесячной пенсии (до гос.пенс.возраста ещё пока не дорос)
. Так что не всегда так страшен райфовский фин.мон. - если доки есть - то доказать что ты не рисковый клиент можно - проверено лично
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WallNutPen
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:28
WallNutPen написав:
если доки есть
і вільного часу вагон
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daap
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:46
daap написав: WallNutPen написав:
если доки есть
і вільного часу вагон
І міцні нерви.
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Zochan
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:48
Zochan написав: daap написав: WallNutPen написав:
если доки есть
і вільного часу вагон
І міцні нерви.
І якщо ти Фома невіруючий
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:57
Zochan написав:
І міцні нерви.
І яйця.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:00
2XL написав:
І якщо ти Фома невіруючий
Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:27
WallNutPen написав: 2XL написав:
І якщо ти Фома невіруючий
Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?
Стёб)
Мене теж райф і нічого не питає, депо по 200 к юзаю. І рік назад був (там наче менше ліміт був) , і зараз є.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:59
Козленко
edgar_po написав:
Обходьте стороною Райф. Або ні, якщо у вас в довідках ОК-5/ОК-7 дохід близько 100 тис. в місяць. Будете довго їм слати виписки зі всіх банків, рахунків та пояснювати операції по всім активам. Поспілкуєтесь з місяць, а потім вам якась Козленко І.
напиши, що недостатьно документів.
- це не прізвище, це посада
Козлити вас всіх знову й знову
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flysoulfly
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:01
flysoulfly написав:
Козленко - це не прізвище, це посада
Алла Іванівна.
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