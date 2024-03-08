|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:53
WallNutPen написав: 2XL написав:
І якщо ти Фома невіруючий
Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?
Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько
%
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4141
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10020
|2170587
|