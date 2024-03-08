2XL написав: WallNutPen написав: 2XL написав:
І якщо ти Фома невіруючий
Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?
Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько
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Ну я никого и не агитирую что-либо куда-либо бездумно заносить. Все что я рекомендую - когда куда-то заносите думать на предмет того что Вы можете предложить финмону на случай если случиться "ой". У меня пусть и довольно старые но доки, которые под определенной "словесной" подаче финмон райфовский удовлетворили - были. Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет