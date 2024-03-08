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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:53
WallNutPen написав: 2XL написав:
І якщо ти Фома невіруючий
Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?
Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:05
2XL написав: WallNutPen написав: 2XL написав:
І якщо ти Фома невіруючий
Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален?
Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько
%
Ну я никого и не агитирую что-либо куда-либо бездумно заносить. Все что я рекомендую - когда куда-то заносите думать на предмет того что Вы можете предложить финмону на случай если случиться "ой". У меня пусть и довольно старые но доки, которые под определенной "словесной" подаче финмон райфовский удовлетворили - были. Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
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WallNutPen
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Додано: Суб 09 бер, 2024 00:10
WallNutPen написав:
Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада
) смысла безусловно нет
а Раду тоже снятые депо с других банков, и суммы выплат ФГВФО, и квитанции о сдаче вылюты в обменки не удовлетворяют?
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