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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

WallNutPen написав:
  2XL написав:І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален? :roll:


Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:05

  2XL написав:
WallNutPen написав:
  2XL написав:І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален? :roll:


Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %

Ну я никого и не агитирую что-либо куда-либо бездумно заносить. Все что я рекомендую - когда куда-то заносите думать на предмет того что Вы можете предложить финмону на случай если случиться "ой". У меня пусть и довольно старые но доки, которые под определенной "словесной" подаче финмон райфовский удовлетворили - были. Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 00:10

  WallNutPen написав: Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
а Раду тоже снятые депо с других банков, и суммы выплат ФГВФО, и квитанции о сдаче вылюты в обменки не удовлетворяют? :mrgreen:
flysoulfly
 
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