Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:53
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:05
Ну я никого и не агитирую что-либо куда-либо бездумно заносить. Все что я рекомендую - когда куда-то заносите думать на предмет того что Вы можете предложить финмону на случай если случиться "ой". У меня пусть и довольно старые но доки, которые под определенной "словесной" подаче финмон райфовский удовлетворили - были. Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
Додано: Суб 09 бер, 2024 00:10
а Раду тоже снятые депо с других банков, и суммы выплат ФГВФО, и квитанции о сдаче вылюты в обменки не удовлетворяют?
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:26
Если не устраивает доход, то ложите гривнедепо на 18% на 3 мес и смотрите как его съедает девальвация, с таким курсом 18% успешно превращается в 9%. Считайте поменял потертые и желтые как старая газета на эмиссионные с доплатой от райфа.
ничего подобного, с райфом уже больше года, уже снимал 2700 немерянно количество раз, я специально уточнял у сотрудников, ко мне вопросов по финмону нет другое дело если в анкете написали зарплату минималку, а каждый месяц заряжаете им жирными баулами банкоматы, тогда да финмон зашевелится конечно.
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:40
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?
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