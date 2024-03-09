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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 666667668669
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

WallNutPen написав:
  2XL написав:І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален? :roll:


Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:05

  2XL написав:
WallNutPen написав:
  2XL написав:І якщо ти Фома невіруючий

Это Вы к чему? Выше описан мой кейс решения вопроса с финмоном Райфа - не верите что он реален? :roll:


Чому б мені вам не вірити? Ваше одне рішення проти десятків описаних не вирішених. Проблеми в перспективі з великою долею вірогідності, близько %

Ну я никого и не агитирую что-либо куда-либо бездумно заносить. Все что я рекомендую - когда куда-то заносите думать на предмет того что Вы можете предложить финмону на случай если случиться "ой". У меня пусть и довольно старые но доки, которые под определенной "словесной" подаче финмон райфовский удовлетворили - были. Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 00:10

  WallNutPen написав: Ну а тем, кто доков не имеет (или не уверен что они прокатят) - есесс-но соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
а Раду тоже снятые депо с других банков, и суммы выплат ФГВФО, и квитанции о сдаче вылюты в обменки не удовлетворяют? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:26

  edgar_po написав:Такий собі "зароботок" 1235 грн. за три місяці (411 грн. в місяць). Райф на твоїх 250 000 грн. 5-7 тис. заробить за три місяці. Потім буде довго віддавати, може навіть "замоніторити" на місяць поки не принесете всі довідки, які вони запросять.

Если не устраивает доход, то ложите гривнедепо на 18% на 3 мес и смотрите как его съедает девальвация, с таким курсом 18% успешно превращается в 9%. Считайте поменял потертые и желтые как старая газета на эмиссионные с доплатой от райфа.
  Plt написав:Ой не знаю как фин тебя блокнет потом 2 месяца в лучшем случае будеш справки им слать и потом главный вопрос чем отдадкт доларами или гривной)))

ничего подобного, с райфом уже больше года, уже снимал 2700 немерянно количество раз, я специально уточнял у сотрудников, ко мне вопросов по финмону нет :D другое дело если в анкете написали зарплату минималку, а каждый месяц заряжаете им жирными баулами банкоматы, тогда да финмон зашевелится конечно.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:40

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:56

понеслась нечистая

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 33 розділу IV Положення № 1 у частині порушення заборони відмовляти клієнту в здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність яких підтверджена з використанням відповідного обладнання;
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:59

  daap написав:Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?

только суд. ни один банк не пойдёт на нарушение финмониторинга, потому что у вас не хватает справок. Выдача средств как раз означает, что вопросов по финмону к вам нет. По хорошему их не должны даже принимать, но. На приём требования мягче. Например, на выходных вы вносите средства через банкомат, который финмоном не занимается. А в понедельник их блокируют. Банк такая схема устраивает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:54

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:только суд

так а як же презумпція невинності? виходить шо гроші конфісковуються без доказу їх незаконного походження. це ж приватні гроші.
я думав шо банк має право тіко відмовитися обслуговувати й на тому.
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:40

  daap написав:Підкажіть, а який кейс у випадку негативного результату з фінмоном? ну наприклад є тіки довідка з блекджека. Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?

Заблокируют счета и пришлют письмо такого содержания
"Для можливості поновлення обслуговування потрібно надати документи, вказані в листі. В іншому випадку, вимушені відмовити Вам в обслуговуванні з подальшим закриттям рахунків. Для цього необхідно написати заяву на закриття."

При закрытии счетов доллар переводят в другой банк свифтом, гривна по реквизитам.
Документы ОК-7 были. Райф.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:53

  daap написав:
  vitaliiangel написав:только суд

так а як же презумпція невинності? виходить шо гроші конфісковуються без доказу їх незаконного походження. це ж приватні гроші.
я думав шо банк має право тіко відмовитися обслуговувати й на тому.

не конфисковывает, И вас виновным никто не назначает. блокируют до выяснения, которое может длиться долго. Насколько долго инфа противоречивая. Наверное в каждом случае по-разному. На форуме есть ветка про финмон. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
vitaliiangel
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