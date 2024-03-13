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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  daap написав:Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?


Першим ділом каяття.
прийдеться вийти на підтримку і покаятися.
прийметься каяття і другий крок. надати рахунок ОЩ_АД_у або Приватбанку
куди маються зайти брудні гроші
Принаймі так було в МОНІ (людина вела ФОПівську діяльність без фоп-а , отримувала гроші на картку, знімала в банкоматах і робила закупки на ринку за кеш для магазину)
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:09

cryptominer оберт 400к з початку року? Навіть не в місяць? Тобто 2й депозит вже зі справкою відкривати?
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 11:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

газ - лимит в сутки на выдачу уже 2597, так что уже разбивать на 2 подхода 2500+100
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 13:25

  Krokodil написав:газ - лимит в сутки на выдачу уже 2597, так что уже разбивать на 2 подхода 2500+100

А докупити $3 не можна?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 14:59

  sergey_sryvkin написав:А докупити $3 не можна?
может и можна, только мне зачем те $3 на счету? может у меня следующее движение средств в газе через полгода будет с такой девальвацией
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 16:10

  Dollarman написав:cryptominer оберт 400к з початку року? Навіть не в місяць? Тобто 2й депозит вже зі справкою відкривати?

хз они как-то по-разному его считают, если баулы пихать в банкоматы на карту или через кассу ее пополнять это один лимит, а если через кассу пополнять "универсальный" вклад со снятием, то это другой. Если по карте превысит оборот 400к, т.е. банкомат в сутки проглатывает максимум 150к, 4 таких внесения, то финмон чпокнет гарантировано, несмотря на то что банкомат захавал нал. Они сказали вносить на универсальный вклад, на котором еще не было движения. Во всяком случае уточняйте у сотрудников свои обороты. На квитанции было пополнение "универсального безстрокового" то что у меня было больше 150к
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 23:56

  Goodman написав:
  daap написав:Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?

Першим ділом каяття.

прийдеться вийти на підтримку і покаятися.
прийметься каяття і другий крок. надати рахунок ОЩ_АД_у або Приватбанку

На жаль лише каяттям діло не обійдеться. Наприклад, банк Південний дійсно у разі розірвання відносин перерахує ваші кошти на вказаний рахунок у іншому банку, але за це він візьме комісію УВАГА! 30% від суми переказу! 🤯🤯🤯
asti
 
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