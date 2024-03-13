|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 бер, 2024 18:48
daap написав:
Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?
Першим ділом каяття.
прийдеться вийти на підтримку і покаятися.
прийметься каяття і другий крок. надати рахунок ОЩ_АД_у або Приватбанку
куди маються зайти брудні гроші
Принаймі так було в МОНІ (людина вела ФОПівську діяльність без фоп-а , отримувала гроші на картку, знімала в банкоматах і робила закупки на ринку за кеш для магазину)
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6406
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 бер, 2024 22:09
cryptominer оберт 400к з початку року? Навіть не в місяць? Тобто 2й депозит вже зі справкою відкривати?
-
Dollarman
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 22.01.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 бер, 2024 11:38
газ - лимит в сутки на выдачу уже 2597, так что уже разбивать на 2 подхода 2500+100
-
Krokodil
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 12.03.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 бер, 2024 13:25
Krokodil написав:
газ - лимит в сутки на выдачу уже 2597, так что уже разбивать на 2 подхода 2500+100
А докупити $3 не можна?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 13 бер, 2024 14:59
sergey_sryvkin написав:
А докупити $3 не можна?
может и можна, только мне зачем те $3 на счету? может у меня следующее движение средств в газе через полгода будет с такой девальвацией
-
Krokodil
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 12.03.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 бер, 2024 16:10
Dollarman написав:cryptominer
оберт 400к з початку року? Навіть не в місяць? Тобто 2й депозит вже зі справкою відкривати?
хз они как-то по-разному его считают, если баулы пихать в банкоматы на карту или через кассу ее пополнять это один лимит, а если через кассу пополнять "универсальный" вклад со снятием, то это другой. Если по карте превысит оборот 400к, т.е. банкомат в сутки проглатывает максимум 150к, 4 таких внесения, то финмон чпокнет гарантировано, несмотря на то что банкомат захавал нал. Они сказали вносить на универсальный вклад, на котором еще не было движения. Во всяком случае уточняйте у сотрудников свои обороты. На квитанции было пополнение "универсального безстрокового" то что у меня было больше 150к
-
cryptominer
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 25.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 бер, 2024 23:56
Goodman написав: daap написав:
Розірвання відносин і повернення грошей чи може буть неповернення? повернення гривнею?
Першим ділом каяття.
прийдеться вийти на підтримку і покаятися.
прийметься каяття і другий крок. надати рахунок ОЩ_АД_у або Приватбанку
На жаль лише каяттям діло не обійдеться. Наприклад, банк Південний дійсно у разі розірвання відносин перерахує ваші кошти на вказаний рахунок у іншому банку, але за це він візьме комісію УВАГА! 30% від суми переказу! 🤯🤯🤯
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3900
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10020
|2172146
|
|