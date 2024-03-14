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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 бер, 2024 10:34
flysoulfly написав:а реальные кейсы удержания подобных комиссий известны ?
на минфине полно отзывов, в основном дерут с тех кто мухлежом занимался или криптой приторговывал, как я понял 30% на усмотрение абанка, могут взять, а могут и нет. Чем мутнее происхождение денег, тем выше шанс попасть на 30%
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kuzmich
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Додано: Чет 14 бер, 2024 11:12
WallNutPen написав:
соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет
с райфом лучше дружить, при своем параноидальном финмоне он почти всегда дает синие номерами подряд, а не затертым пожелтевшим мотлохом
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Krokodil
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Додано: Чет 14 бер, 2024 11:16
kuzmich написав:
flysoulfly написав:а реальные кейсы удержания подобных комиссий известны ?
в основном дерут с тех кто мухлежом занимался или
wtf is "мухльож" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 бер, 2024 11:27
cryptominer написав: Dollarman написав:
оберт 400к з початку року?
хз они как-то по-разному его считают,
если баулы пихать в банкоматы на карту или через кассу ее пополнять это один лимит,
а если через кассу пополнять "универсальный" вклад со снятием, то это другой.
Они сказали вносить на универсальный вклад, на котором еще не было движения.
"универсальный"вклад пополнять через менеджера? без комиссии?
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23
Гм. ,,началось в колхозе утро,,.
Оце мені письмо в додаток укргазу прийшло.
,,З метою виконання умов законодавства прохання надати інформацію щодо розміру доходів, які ви отримуєте протягом місяця. Обсягу фінансових операцій з надходження коштів на всі ваші рахунки у банку протягом місяця.,,
Кілька конверт депо за весь час по клЮбу 100-200, та по клЮбу 50. В цьому році тілько за три походи забрав минулорічний депо і один обмін а 50к робив. За ЩО?
Добре що раніше все виніс. І останні 10 з копійками грн скинув на телефон. Одні нулі на рахунках.
В газмясі нічого цікавого. Думаю забить, або 2 варіант позакривати рахунки.
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alex lem
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Додано: Чет 14 бер, 2024 15:24
alex lem , рік там нічого нема. Лист аналогічний отримав.
Вибрав щомісячний дохід від 100к до 1 млн грн, воно згенерувало макс. обʼєм операцій 2 млн грн за міс. і все.
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Hotab
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Додано: Чет 14 бер, 2024 15:32
Hotab написав:alex lem
, рік там нічого нема. Лист аналогічний отримав.
Вибрав щомісячний дохід від 100к до 1 млн грн, воно згенерувало макс. обʼєм операцій 2 млн грн за міс. і все.
Застосунок,пошта,при особистому походу до банку
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sens
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