RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:34

flysoulfly написав:а реальные кейсы удержания подобных комиссий известны ?


на минфине полно отзывов, в основном дерут с тех кто мухлежом занимался или криптой приторговывал, как я понял 30% на усмотрение абанка, могут взять, а могут и нет. Чем мутнее происхождение денег, тем выше шанс попасть на 30%
kuzmich
 
Повідомлень: 318
З нами з: 25.08.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:12

  WallNutPen написав:соваться в стрёмные с точки зрения финмона банки (пумба, райф, рада) смысла безусловно нет

с райфом лучше дружить, при своем параноидальном финмоне он почти всегда дает синие номерами подряд, а не затертым пожелтевшим мотлохом
Krokodil
 
Повідомлень: 99
З нами з: 12.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:16

  kuzmich написав:
flysoulfly написав:а реальные кейсы удержания подобных комиссий известны ?

в основном дерут с тех кто мухлежом занимался или
wtf is "мухльож" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 11:27

  cryptominer написав:
  Dollarman написав:оберт 400к з початку року?

хз они как-то по-разному его считают,
если баулы пихать в банкоматы на карту или через кассу ее пополнять это один лимит,
а если через кассу пополнять "универсальный" вклад со снятием, то это другой.

Они сказали вносить на универсальный вклад, на котором еще не было движения.
"универсальный"вклад пополнять через менеджера? без комиссии?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4578
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 14:23

Гм. ,,началось в колхозе утро,,.
Оце мені письмо в додаток укргазу прийшло.
,,З метою виконання умов законодавства прохання надати інформацію щодо розміру доходів, які ви отримуєте протягом місяця. Обсягу фінансових операцій з надходження коштів на всі ваші рахунки у банку протягом місяця.,,
Кілька конверт депо за весь час по клЮбу 100-200, та по клЮбу 50. В цьому році тілько за три походи забрав минулорічний депо і один обмін а 50к робив. За ЩО?
Добре що раніше все виніс. І останні 10 з копійками грн скинув на телефон. Одні нулі на рахунках.
В газмясі нічого цікавого. Думаю забить, або 2 варіант позакривати рахунки.
alex lem
 
Повідомлень: 3003
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:24

alex lem , рік там нічого нема. Лист аналогічний отримав.
Вибрав щомісячний дохід від 100к до 1 млн грн, воно згенерувало макс. обʼєм операцій 2 млн грн за міс. і все.
Hotab
 
Повідомлень: 11292
З нами з: 15.02.09
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2176 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 15:32

  Hotab написав:alex lem , рік там нічого нема. Лист аналогічний отримав.
Вибрав щомісячний дохід від 100к до 1 млн грн, воно згенерувало макс. обʼєм операцій 2 млн грн за міс. і все.

Застосунок,пошта,при особистому походу до банку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16160
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 669670671672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1001, 1002, 1003
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10021 2172425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 бер, 2024 11:00
kuzmich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11575)
14.03.2024 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.