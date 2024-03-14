Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:45
Hotab написав: sens написав: Hotab написав: alex lem
, рік там нічого нема. Лист аналогічний отримав.
Вибрав щомісячний дохід від 100к до 1 млн грн, воно згенерувало макс. обʼєм операцій 2 млн грн за міс. і все.
Застосунок,пошта,при особистому походу до банку
Це ви про що? На яку проблему відповіли?
В якому вигляді отримали сповіщення - аналогічний лист.
sens
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 07:25
sens
,
Пуш від застосунку. Перейшов в нього, там в повідомленнях.
В самому повідомленні активна кнопка типу «надати інформацію»
Відкривається отаке:
Вибрав «від 100к до 1 млн», отримав
Мені здається проблема знята.
Hotab
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:19
Hotab написав: sens
,
Пуш від застосунку. Перейшов в нього, там в повідомленнях.
В самому повідомленні активна кнопка типу «надати інформацію»
Відкривається отаке:
Вибрав «від 100к до 1 млн», отримав
Мені здається проблема знята.
Оновлення анкети
sens
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:59
Коллеги! Не могу найти инфу по кэшбекам. Не подскажите, где сейчас предлагают лучший кэшбек?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:11
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Коллеги! Не могу найти инфу по кэшбекам. Не подскажите, где сейчас предлагают лучший кэшбек?
Finance.ua: Картки з кешбеком
Hotab
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