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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:45

  Hotab написав:
  sens написав:
  Hotab написав:alex lem , рік там нічого нема. Лист аналогічний отримав.
Вибрав щомісячний дохід від 100к до 1 млн грн, воно згенерувало макс. обʼєм операцій 2 млн грн за міс. і все.

Застосунок,пошта,при особистому походу до банку

Це ви про що? На яку проблему відповіли?

В якому вигляді отримали сповіщення - аналогічний лист.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 07:25

sens ,
Пуш від застосунку. Перейшов в нього, там в повідомленнях.
В самому повідомленні активна кнопка типу «надати інформацію»
Відкривається отаке:

Зображення
Вибрав «від 100к до 1 млн», отримав

Зображення
Мені здається проблема знята.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:19

  Hotab написав:sens ,
Пуш від застосунку. Перейшов в нього, там в повідомленнях.
В самому повідомленні активна кнопка типу «надати інформацію»
Відкривається отаке:

Зображення
Вибрав «від 100к до 1 млн», отримав

Зображення
Мені здається проблема знята.

Оновлення анкети
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:59

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Коллеги! Не могу найти инфу по кэшбекам. Не подскажите, где сейчас предлагают лучший кэшбек?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:11

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги! Не могу найти инфу по кэшбекам. Не подскажите, где сейчас предлагают лучший кэшбек?

Finance.ua: Картки з кешбеком
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 21:24

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Коллеги! Не могу найти инфу по кэшбекам. Не подскажите, где сейчас предлагают лучший кэшбек?

В тендерах
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Где наш прогнозист Ляксеич? Сдаётся мне, вы писали, что у вас "гривнедепо" в марте. Какой минус получили по факту? Поделитесь кейсом.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:23

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Где наш прогнозист Ляксеич? Сдаётся мне, вы писали, что у вас "гривнедепо" в марте. Какой минус получили по факту? Поделитесь кейсом.


он прав в среднесрочной перспективе. Вы успеете сдать на пике и потом откупиться на дне когда неминуемо пойдет вниз?
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:12

VLADPn ,
он прав в среднесрочной перспективе.

Как можно это знать, когда это «перспектива»?
Hotab
 
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