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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:40
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
Додано: Вів 19 бер, 2024 21:07
Але робити по-своєму..
viewtopic.php?p=5700679#p5700679
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