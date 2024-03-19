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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:40
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
Додано: Вів 19 бер, 2024 21:07
Але робити по-своєму..
viewtopic.php?p=5700679#p5700679
Додано: Сер 20 бер, 2024 09:30
Пока Пышного нет в друзьях хотя бы на Фейсбуке, заниматься этим не планирую. Тут на мелких суммах не угадываешь...
Додано: Сер 20 бер, 2024 09:40
Какие конверты сейчас? Купите в обменке и положите себе в конверт. Если вы уже в валюте, то, если успеете добежать от обменки до банка, пока курс не изменили, то может 0,10 грн и снимете с 1 доллара. Такое... Если рассматривать, как активный отдых, за которую ещё и пицу дают в конце, то можно.
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