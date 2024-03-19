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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:40
Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
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2XL
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Додано: Вів 19 бер, 2024 21:07
Investor_K написав: Hotab написав:VLADPn
,
он прав в среднесрочной перспективе.
Как можно это знать, когда это «перспектива»?
Товаришувати з ІО
Але робити по-своєму.. viewtopic.php?p=5700679#p5700679
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Hotab
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Додано: Сер 20 бер, 2024 09:30
VLADPn написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Где наш прогнозист Ляксеич? Сдаётся мне, вы писали, что у вас "гривнедепо" в марте. Какой минус получили по факту? Поделитесь кейсом.
он прав в среднесрочной перспективе. Вы успеете сдать на пике и потом откупиться на дне когда неминуемо пойдет вниз?
Пока Пышного нет в друзьях хотя бы на Фейсбуке, заниматься этим не планирую. Тут на мелких суммах не угадываешь...
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Додано: Сер 20 бер, 2024 09:40
2XL написав:
Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
Какие конверты сейчас? Купите в обменке и положите себе в конверт. Если вы уже в валюте, то, если успеете добежать от обменки до банка, пока курс не изменили, то может 0,10 грн и снимете с 1 доллара. Такое... Если рассматривать, как активный отдых, за которую ещё и пицу дают в конце, то можно.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 10:49
ВЕСЕЛЬЧАК У А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
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Dollarman
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Додано: Сер 20 бер, 2024 10:50
VLADPn Середньострокова перспектива у фінансах - це рік-два
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Додано: Сер 20 бер, 2024 11:13
2XL написав:Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
Різниця з готівковим +-5коп., думайте
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