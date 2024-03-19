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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:40

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:07

  Investor_K написав:
  Hotab написав:VLADPn ,
он прав в среднесрочной перспективе.

Как можно это знать, когда это «перспектива»?

Товаришувати з ІО

Але робити по-своєму.. :D

viewtopic.php?p=5700679#p5700679
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:30

  VLADPn написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Где наш прогнозист Ляксеич? Сдаётся мне, вы писали, что у вас "гривнедепо" в марте. Какой минус получили по факту? Поделитесь кейсом.


он прав в среднесрочной перспективе. Вы успеете сдать на пике и потом откупиться на дне когда неминуемо пойдет вниз?


Пока Пышного нет в друзьях хотя бы на Фейсбуке, заниматься этим не планирую. Тут на мелких суммах не угадываешь...
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:40

  2XL написав:Я в когось смачний курс на купівлю конверта?


Какие конверты сейчас? Купите в обменке и положите себе в конверт. Если вы уже в валюте, то, если успеете добежать от обменки до банка, пока курс не изменили, то может 0,10 грн и снимете с 1 доллара. Такое... Если рассматривать, как активный отдых, за который ещё и пицу дают в конце, то можно.
Востаннє редагувалось ВЕСЕЛЬЧАК У в Сер 20 бер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:49

ВЕСЕЛЬЧАК У А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:50

VLADPn Середньострокова перспектива у фінансах - це рік-два
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 11:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

2XL написав:Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
Різниця з готівковим +-5коп., думайте :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:32

  Zochan написав:
2XL написав:Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
Різниця з готівковим +-5коп., думайте :)


Депозит у грн на 3-7 днів?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 13:50

  2XL написав:Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
:? не верите таблицам 50К и 200К ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 22:02

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:
  2XL написав:Я в когось смачний курс на купівлю конверта?
:? не верите таблицам 50К и 200К ?
50 не передивлявся, але в 200 там не дуже вірні дані. Можливо із за тих установ, що ніде не публікує курс
2XL
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Вів 19 бер, 2024 12:36
Сергей Пр

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