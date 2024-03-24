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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 бер, 2024 21:17
Ех... навіть теребеньки заклякли, а пам'ятаю, як банили за надмірну активність...
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