|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 бер, 2024 21:17
Ех... навіть теребеньки заклякли
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 бер, 2024 21:32
Сегодня в обменке было недолго дешевле, чем под депо ))) о сём тут говорить дальше?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:17
Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:29
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?
Так можна дійти до того, що він не вказував Україну
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10024
|2177000
|