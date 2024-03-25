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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Ех... навіть теребеньки заклякли
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 21:32

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Сегодня в обменке было недолго дешевле, чем под депо ))) о сём тут говорить дальше?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:17

  Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад

Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 09:29

Re: Клуб 200К - Теребеньки

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад

Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?


Так можна дійти до того, що він не вказував Україну
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 12:32

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад

Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?

Сегодня пришла помощь от МВФ. Будет спад. Ещё не апрель, а март продолжается)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:00

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня пришла помощь от МВФ. Будет спад. Ещё не апрель, а март продолжается)
Та помощь на пару - тройку дней
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 14:31

а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?
flysoulfly
 
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