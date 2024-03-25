|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 бер, 2024 21:17
Ех... навіть теребеньки заклякли
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 бер, 2024 21:32
Сегодня в обменке было недолго дешевле, чем под депо ))) о сём тут говорить дальше?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:17
Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 09:29
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?
Так можна дійти до того, що він не вказував Україну
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 бер, 2024 12:32
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Dollarman написав:ВЕСЕЛЬЧАК У
А ще оракул казав що пік буде у середині лютого, а у березні - спад
Его подвели карты Таро. Хотя он же не говорил в каком году. Может он видит дальше и глубже и говорил про 2025?
Сегодня пришла помощь от МВФ. Будет спад. Ещё не апрель, а март продолжается)
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7880
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:00
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня пришла помощь от МВФ. Будет спад. Ещё не апрель, а март продолжается)
Та помощь на пару - тройку дней
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9779
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 14:31
а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 бер, 2024 16:14
flysoulfly написав:
а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
Та нифига! в Клиринговом и ТАС дают вперемешку синие и зеленые ) И то, после скандальчика ))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10024
|2177126
|
|