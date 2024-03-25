RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:05

  Andrey2512 написав:
  flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?


Та нифига! в Клиринговом и ТАС дают вперемешку синие и зеленые ) И то, после скандальчика ))

В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 23.03.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 673674675676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kharkiver і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1001, 1002, 1003
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10024 2177191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 бер, 2024 23:14
bumerr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (44)
26.03.2024 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.