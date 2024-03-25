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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:05
Andrey2512 написав: flysoulfly написав:
а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
Та нифига! в Клиринговом и ТАС дают вперемешку синие и зеленые ) И то, после скандальчика ))
В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось?
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