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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:05

  Andrey2512 написав:
  flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?


Та нифига! в Клиринговом и ТАС дают вперемешку синие и зеленые ) И то, после скандальчика ))

В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?


На одному з фото, добре видно вміст сумки грабіжників:
[url="https://www.nta.ua/u-lvovi-choloviky-u-maskah-pograbuvaly-bank-policziya-vlashtuvala-pogonyu/"]У Львові чоловіки у масках пограбували банк. Поліція влаштувала погоню[/url]
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:15

  moveton написав:В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось? :shock:

ни разу не давали ни синие ни 96, но зато без зеленых пятен в отличие от таза, который подсовывает залитые синие вперемешку с 96, потом их терминал отказывается брать
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