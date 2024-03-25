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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:05
Andrey2512 написав: flysoulfly написав:
а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
Та нифига! в Клиринговом и ТАС дают вперемешку синие и зеленые ) И то, после скандальчика ))
В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 20:04
flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?
На одному з фото, добре видно вміст сумки грабіжників:
[url="https://www.nta.ua/u-lvovi-choloviky-u-maskah-pograbuvaly-bank-policziya-vlashtuvala-pogonyu/"]У Львові чоловіки у масках пограбували банк. Поліція влаштувала погоню[/url]
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Додано: Вів 26 бер, 2024 22:15
moveton написав:
В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось?
ни разу не давали ни синие ни 96, но зато без зеленых пятен в отличие от таза, который подсовывает залитые синие вперемешку с 96, потом их терминал отказывается брать
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Додано: Сер 27 бер, 2024 08:41
flysoulfly написав:
а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?
секс-банк в конце прошлого месяца неожиданно выдал пайку купюрами 2006-го года
раньше выдавал только синими из новой пачки
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:40
maniachello написав:
секс-банк в конце прошлого месяца
у мене в м.Одеса 2006 без замовлення завжди було до 1000 , в м.Київ треба замовляти - забаганки зарплатного клієнта А-клубу завжди враховують
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