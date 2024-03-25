В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:05
В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось?
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:04
Re: Клуб 200К - Теребеньки
На одному з фото, добре видно вміст сумки грабіжників:
[url="https://www.nta.ua/u-lvovi-choloviky-u-maskah-pograbuvaly-bank-policziya-vlashtuvala-pogonyu/"]У Львові чоловіки у масках пограбували банк. Поліція влаштувала погоню[/url]
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:15
ни разу не давали ни синие ни 96, но зато без зеленых пятен в отличие от таза, который подсовывает залитые синие вперемешку с 96, потом их терминал отказывается брать
Додано: Сер 27 бер, 2024 08:41
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:40
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:36
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?
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