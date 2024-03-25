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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:05

  Andrey2512 написав:
  flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?


Та нифига! в Клиринговом и ТАС дают вперемешку синие и зеленые ) И то, после скандальчика ))

В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?


На одному з фото, добре видно вміст сумки грабіжників:
[url="https://www.nta.ua/u-lvovi-choloviky-u-maskah-pograbuvaly-bank-policziya-vlashtuvala-pogonyu/"]У Львові чоловіки у масках пограбували банк. Поліція влаштувала погоню[/url]
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:15

  moveton написав:В Клиринговом в принципе дают синие? И зелёные такие, что потом их ест хотя бы приватовская тумба? Откуда у них такое появилось? :shock:

ни разу не давали ни синие ни 96, но зато без зеленых пятен в отличие от таза, который подсовывает залитые синие вперемешку с 96, потом их терминал отказывается брать
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 08:41

  flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ?
лотерея ушла?
а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?

секс-банк в конце прошлого месяца неожиданно выдал пайку купюрами 2006-го года
раньше выдавал только синими из новой пачки
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:40

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  maniachello написав:секс-банк в конце прошлого месяца

у мене в м.Одеса 2006 без замовлення завжди було до 1000 , в м.Київ треба замовляти - забаганки зарплатного клієнта А-клубу завжди враховують
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 06:44

  Andrey2512 написав:Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?


Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:03

  sens написав:7% в мтб на 10 днів
рада 11,5% тижневий с увеличением ставки на 0,2% каждую неделю до 21,9%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:07

  vitaliiangel написав:
  sens написав:7% в мтб на 10 днів
рада 12% тижневий с увеличением ставка на 0,2% каждую неделю.

Мій варіант дешевий онлайн,з Ради грн або сплачувати або топати банкомат/відділення. В Одесі відділення в 5 хв пішки, наприклад,це плюс,по інших містах дещо гірше.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:08

  vitaliiangel написав:
  sens написав:7% в мтб на 10 днів
рада 11,5% тижневий с увеличением ставки на 0,2% каждую неделю до 21,9%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi

Мтб онлайн, безкоштовно, поповнення хоч на 1 грн
sens
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